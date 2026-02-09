Студенты Коломенского аграрного колледжа прошли экскурсию на заводе в Луховицах

Студенты Коломенского аграрного колледжа посетили комбикормовый завод ООО «СПФО» в Луховицах, где ознакомились с современными технологиями производства кормов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Экскурсия на предприятие стала важным этапом профессионального развития будущих специалистов аграрной отрасли. Студенты прошли все этапы производственного цикла — от приемки сырья до отгрузки готовой продукции.

Во время посещения завода участники ознакомились с работой линий приема, очистки и сушки зернового сырья, а также с элеваторной частью, предназначенной для хранения больших объемов зерна с соблюдением стандартов безопасности и качества. Особое внимание уделили процессам дозирования, дробления, смешивания компонентов и гранулирования, которые определяют качество конечного продукта.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что подобные экскурсии способствуют подготовке квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса. Студенты получают возможность познакомиться с современным производством, пообщаться с действующими специалистами и получить практические советы. Для работодателей такие мероприятия позволяют формировать кадровый резерв.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.