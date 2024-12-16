Студенты колледжа Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса

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В Москве состоялась Всероссийская конференция «Мой вклад в величие России», завершившая одноименный XVII Всероссийский конкурс обучающихся. Конкурс ежегодно организует региональная общественная организация «Доктрина», содействующая развитию творческой и инновационной деятельности в образовании, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На финальном этапе свои работы представили студенты колледжа «Подмосковье» Елизавета Брюханова и Тимур Шарафуллин, ставшие призерами конкурса.

Студентка 3 курса Елизавета Брюханова, обучающаяся по направлению «Организация перевозок и управление на транспорте» лобненского структурного подразделения Колледжа «Подмосковье», представила исследование «Моя малая родина — Казачья вольница» и завоевала Диплом I степени и памятную медаль.

Первокурсник направления «Информационные системы и программирование» клинского структурного подразделения Тимур Шарафуллин, с работой «Семантика поколений войны и мировой английский язык», стал призером конкурса, получив Диплом III степени.

Научные руководители студентов отметили высокий уровень подготовки своих подопечных, а жюри подчеркнуло актуальность и глубокий анализ, представленный в конкурсных проектах.

«Для нас большая честь, что наши студенты продемонстрировали высокий уровень профессионализма и исследовательских навыков. Эти победы показывают, что молодежь Подмосковья способна не только сохранять культурное наследие, но и осмысленно двигаться вперед, внося свой вклад в развитие науки и образования», — прокомментировал успехи студентов представитель колледжа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.