Студенты колледжа Подмосковья победили в международном конкурсе композиторов

Фото - © Московский областной музыкальный колледж им. С. С. Прокофьева

Студенты Московского областного музыкального колледжа им. Прокофьева, расположенного в г. о. Пушкинский, стали победителями международного конкурса композиторов, сообщает пресс-служба администрации округа.

2 марта в Москве состоялся заключительный концерт лауреатов IV международного конкурса композиторов «Winterreise — Зимний путь».

В конкурсе, учрежденном Международным фестивалем камерной музыки, приняли участие музыканты из России, США, Китая и Израиля. Авторитетное жюри возглавил профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского Валерий Кикта.

Пианисты второго курса колледжа Матвей Финкель и Дарья Воробьева стали победителями в юношеской категории. На заключительном концерте Матвей Финкель исполнил свои сочинения, порадовав публику интересной музыкой и фортепианным мастерством.

Лауреатов к конкурсу подготовила преподаватель отдела «Теория музыки» Елена Стасеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.