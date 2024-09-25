Студенты колледжа «Подмосковье» выступили в полуфинале конкурса «Большая перемена»

Студенты структурных подразделений колледжа «Подмосковье» из Клина, Солнечногорска, Лобни и Химок приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена», который прошел в Липецке. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Полуфинал проводился для студентов среднего профессионального образования из Центрального федерального округа. Детский оздоровительный комплекс «Прометей» принял участников из 18 регионов страны. Колледж «Подмосковье» представляли Владимир Сысоев, Майя Платон, Елизавета Брюханова, Никита Поваляев и Никита Климов.

На протяжении 4 дней участники выполняли конкурсные задания, разбирали профессиональные кейсы и принимали участие в мастер-классах. Образовательная программа была насыщена встречами с экспертами в области образования, просвещения и молодежной политики. Все конкурсные испытания пятого сезона «Большой перемены» были посвящены Году семьи.

«Участие в полуфинале стало для нас не только вызовом, но и отличной возможностью научиться чему-то новому. Мы приобрели полезные навыки работы в команде и смогли раскрыть свои творческие способности. Это было незабываемое и вдохновляющее событие!» — поделилась студентка колледжа Елизавета Брюханова.

По итогам полуфинальных этапов, которые прошли в различных округах России, будут определены 600 финалистов среди студентов СПО. Заключительный этап конкурса состоится в ноябре.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.