Студенты колледжа «Подмосковье» встретились с Ириной Родниной в Солнечногорске

Студенты структурного подразделения №1 колледжа «Подмосковье» из Солнечногорска приняли участие в кинопоказе фильма «Роднина», посвященного жизни и достижениям известной фигуристки Ирины Родниной. Картина рассказала о спортивных успехах спортсменки, а также о трудностях и упорстве, которые привели ее к победам.

После просмотра перед студентами выступила сама Ирина Роднина. Она поделилась воспоминаниями о начале своей спортивной карьеры, рассказала о пути к олимпийским медалям и современных изменениях в фигурном катании. Также Роднина затронула вопросы своей общественной и политической деятельности.

В колледже подчеркнули, что встреча позволила студентам узнать историю успеха из первых уст и понять, что за выдающимися результатами стоят годы труда и дисциплины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.