Студенты колледжа «Подмосковье» стали победителями Всероссийских конкурсов
Фото - © Министерство образования МО
Студенты колледжа «Подмосковье» представили свои проекты на двух крупных Всероссийских конкурсах: XVII Тимирязевском конкурсе научно-исследовательских проектов «АПК — молодежь, наука, инновации» и XXII конкурсе «ЮНЭКО-2024», посвященном культурному наследию, экологии и безопасности жизнедеятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
Студенты колледжа достойно выступили на этих конкурсах, продемонстрировав высокий уровень подготовки.
Мирослава Венцеславская стала абсолютным победителем конкурса «ЮНЭКО-2024». Алена Маркина была награждена дипломом II степени конкурса «ЮНЭКО-2024». Кроме того, Тимофей Петров получил диплом II степени на конкурсе «АПК — наука, молодежь, инновации».
Представители «Подмосковья» заявили, что колледж гордится успехами студентов и благодарит научных руководителей за их вклад в подготовку победителей и дипломантов.
Они также добавили, что проекты, представленные участниками, имеют практическое значение и способствуют развитию общества.
В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.