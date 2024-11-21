Студенты колледжа «Подмосковье» стали победителями Всероссийских конкурсов

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Студенты колледжа «Подмосковье» представили свои проекты на двух крупных Всероссийских конкурсах: XVII Тимирязевском конкурсе научно-исследовательских проектов «АПК — молодежь, наука, инновации» и XXII конкурсе «ЮНЭКО-2024», посвященном культурному наследию, экологии и безопасности жизнедеятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Студенты колледжа достойно выступили на этих конкурсах, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Мирослава Венцеславская стала абсолютным победителем конкурса «ЮНЭКО-2024». Алена Маркина была награждена дипломом II степени конкурса «ЮНЭКО-2024». Кроме того, Тимофей Петров получил диплом II степени на конкурсе «АПК — наука, молодежь, инновации».

Представители «Подмосковья» заявили, что колледж гордится успехами студентов и благодарит научных руководителей за их вклад в подготовку победителей и дипломантов.

Они также добавили, что проекты, представленные участниками, имеют практическое значение и способствуют развитию общества.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.