Студенты колледжа «Подмосковье» стали финалистами проекта «Большая Перемена»
Фото - © Министерство образования Московской области
Студенты колледжа «Подмосковье» городского округа Химки под руководством педагога-наставника Ксении Сурженко приняли участие в финале командного трека образовательного проекта «Большая перемена», который проходил в Красноярске. Мероприятие длилось три дня и включало в себя разнообразные активности, став настоящим испытанием для участников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В ходе финала студенты продемонстрировали креативный подход, лидерские качества и эффективное взаимодействие в команде. Их активное участие охватывало все этапы программы: от мастер-классов и решения нестандартных задач до познавательных экскурсий.
Коллектив колледжа проявил высокую степень подготовки и организованности, что позволило им успешно справиться с поставленными задачами. Результаты конкурса будут объявлены в ноябре.
В учебном заведении отметили, что данное мероприятие стало значимым этапом в развитии участников и открыло новые возможности для их профессионального роста и самореализации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.
«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.