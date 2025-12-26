Студенты колледжа «Подмосковье» собрали новогодние посылки для бойцов СВО

Студенты, преподаватели и родители колледжа «Подмосковье» организовали сбор и отправку новогодних посылок с гуманитарной помощью для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

25 декабря 2025 года в колледже «Подмосковье» состоялось мероприятие в рамках проекта «Колледж Неравнодушных». Почетной гостьей стала Юлия Микишанова, супруга участника специальной военной операции и активная волонтерка, занимающаяся доставкой гуманитарных грузов в зону СВО.

В преддверии новогодних праздников колледж объявил сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. В течение двух недель студенты, их родители, сотрудники и преподаватели всех подразделений колледжа принимали участие в акции. Собранные вещи были расфасованы и подписаны студентами-волонтерами.

В рамках акции «Новогодняя посылка для бойца СВО» были собраны продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, теплые стельки и носки. Студенты также подготовили письма с поздравлениями и словами поддержки для бойцов. В администрации колледжа отметили, что волонтерство — это пример нравственности и бескорыстия, и выразили намерение продолжать добрые дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.