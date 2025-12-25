Студенты колледжа «Подмосковье» прошли уроки по взаимодействию с людьми с ОВЗ

Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие во втором уроке программы Всероссийского проекта «Школа жизни», направленного на обучение коммуникации с людьми с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошел второй урок пятого сезона Всероссийского образовательного проекта «Школа жизни». Проект стартовал этой осенью по инициативе благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица».

Занятия «Уроки добра» были посвящены расширению знаний студентов о правилах общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Участники познакомились с методами поддержки таких людей и получили информацию о благотворительной деятельности.

Инициатива «Школа жизни» способствует открытому обсуждению вопросов инклюзии и подчеркивает важность внимательности и такта при взаимодействии с окружающими. Студенты получили возможность ознакомиться с особенностями жизни людей с особыми потребностями и развить навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности.

Колледж «Подмосковье» продолжает поддерживать подобные проекты, формируя у студентов социально ответственный подход и повышая их осведомленность о социальных вопросах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.