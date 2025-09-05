Студенты колледжа «Подмосковье» почтили память жертв терактов в День солидарности

В День солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденный в память о жертвах теракта в Беслане, произошедшего в сентябре 2004 года, в структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» в городских округах Химки, Солнечногорск, Клин и Лобня, прошли тематические уроки, классные часы, посвященные вопросам профилактики терроризма, поведению в кризисных ситуациях и изучению опыта борьбы с террористическими проявлениями. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Студенты посмотрели документальный фильм «Граждане Беслана», почтили память жертв террористических актов минутой молчания.

Специальными гостями мероприятий, посвященных этому значимому дню стали сотрудники ОМВД России. Они ответили на интересующие студентов вопросы и подчеркнули важность единства и бдительности каждого гражданина в деле предотвращения преступлений против мирного населения.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.