Студенты колледжа «Подмосковье» победили в интеллектуальной игре «Битва за Москву»

В молодежном центре «Стекольный» городского округа Клин прошла интеллектуальная игра «Битва за Москву», приуроченная к 83-й годовщине освобождения Клина от немецко-фашистских захватчиков. В соревновании приняли участие студентки второго курса колледжа «Подмосковье» из городского округа Солнечногорск, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Игра включала три тура: вопросы о датах и событиях Битвы за Москву, портреты героев и тест на знание истории Клина в годы Великой Отечественной войны под названием «Клин, опаленный войной». Команда колледжа показала глубокие знания, успешно справилась со всеми заданиями и заняла первое место.

«Знание прошлого важно для современной молодежи. Такие мероприятия не только расширяют кругозор, но и воспитывают уважение к памяти героев», — отметили в администрации колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.