Студенты колледжа «Подмосковье» победили на конкурсе чтецов «Поэтический звездопад»

В подмосковном колледже «Энергия» состоялся II региональный конкурс чтецов «Поэтический звездопад «Тебе, родная, посвящаю…». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие, приуроченное ко Дню матери и Году семьи, объединило 20 талантливых участников из колледжей Московской области.

Целью конкурса стало развитие творческих способностей, навыков выразительного чтения и публичных выступлений у студентов. По словам представителей колледжа, конкурс способствовал воспитанию у молодежи любви к Родине, уважения к культурному наследию и традициям страны, а также формированию жизненных принципов и осознанию культурных ценностей через поэзию.

На конкурсе прозвучали произведения Сергея Есенина, Расула Гамзатова, Роберта Рождественского и других великих поэтов. Две студентки колледжа «Подмосковье» продемонстрировали высокий уровень навыков и стали победителями конкурса. Так, Анастасия Юрова заняла первое место в номинации «Мастерство исполнения», а Владислав Ботов стал лучшим в номинации «Оригинальность исполнения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.