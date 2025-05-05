Студенты колледжа «Подмосковье» передали гумпомощь жителям Донбасса

Студенты и преподаватели колледжа «Подмосковье» приняли участие в региональной акции «Доброе дело». В ее рамках они собрали и передали очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также для детей и жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Активисты отправили продукты питания, медикаменты, теплую одежду, детские книги и игрушки. Гуманитарный груз был направлен в региональный центр в Одинцово, где он прошел сортировку перед дальнейшей отправкой в зону СВО, детские дома, школы и медицинские учреждения Донбасса.

По словам представителей колледжа, подобные инициативы в «Подмосковье» проводятся регулярно — участие в волонтерских и благотворительных мероприятиях стало традицией учебного заведения.

«Мы уверены, что каждый собранный пакет помощи — это не просто вещь, а знак внимания, поддержки и человеческого тепла. Для студентов участие в акции — это не только вклад в общее дело, но и важный шаг к формированию гражданской ответственности и активной жизненной позиции», — отметили в администрации колледжа.

Акция «Доброе дело» продолжается: в колледже уже готовятся к следующей отправке гуманитарного груза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.