Студенты колледжа «Подмосковье» передали гуманитарную помощь бойцам СВО

14 октября 2025 года в колледже «Подмосковье» прошло мероприятие в рамках реализации проекта «Колледж Неравнодушных». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках встречи студенты имели возможность пообщаться с почетными гостями, среди которых были Лина «Корсак», военный корреспондент, участник специальной военной операции и член Ассоциации ветеранов СВО, Сергей Микишанов, участник СВО и Юлия Микишанова, волонтер, занимающися сбором и доставкой грузов в зону СВО.

Гости поделились своими историями и опытом. Лина «Корсак» рассказала о буднях военного корреспондента, о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться, и о реальных историях людей, нуждающихся в помощи. Сергей Геннадьевич поделился своим опытом службы на передовой, подчеркнув важность гуманитарной поддержки для бойцов. Он отметил, что письма и посылки от граждан — это не только материальная помощь, но и источник веры и сил для тех, кто находится на фронте.

Волонтерская деятельность стала для студентов и сотрудников колледжа возможностью внести свой вклад в поддержку участников СВО. Они собрали гуманитарные грузы и написали письма, которые передали вместе с собранными вещами. Это мероприятие стало символом единства и поддержки, подтверждая, что колледж «Подмосковье» активно участвует в жизни общества и готов помочь тем, кто нуждается в поддержке.

