Студенты колледжа «Подмосковье» одержали победу в конкурсе «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ-2024»

В Мытищах завершился пятый юбилейный конкурс «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ-2024». Студенты колледжа «Подмосковье» Никита Козлов и Софья Поскребышева заняли первое место в номинации «Экорисунок». Их успех стал результатом кропотливой работы и поддержки со стороны их педагога-наставника Дарьи Донцевой, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этот день финалисты конкурса, авторы лучших 555 проектов, встретились на торжественном мероприятии под названием ЭкоЕлка, где смогли увидеть галерею из более 200 рисунков и экоплакатов, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Участники мероприятия имели уникальную возможность услышать выступления ведущих экспертов в области охраны окружающей среды не только Подмосковья, но и России.

Для юных экоактивистов организаторы подготовили разнообразные активности: увлекательные мастер-классы, интерактивные игры и праздничный концерт. Все это создало незабываемую атмосферу радости и вдохновения для ребят.

Все участники получили заряд позитивных эмоций, ценные призы и памятные дипломы. Это мероприятие стало не только праздником экологии, но и площадкой для самовыражения и развития творческих способностей молодых людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.