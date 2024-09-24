Студенты колледжа Ногинска посетили экскурсию во дворце царя Алексея Михайловича

Экскурсия позволила участникам погрузиться в быт и традиции русского царского двора XVII века. Студенты узнали, как проходил день русского царя, познакомились с распорядком дня на женской половине дворца и развенчали миф о том, что царевны жили затворницами и проводили все время в молитвах. Внимание было уделено и традициям свадебных обрядов, существовавших как среди горожан, так и среди сельских жителей в XVII–XIX веках. Одним из самых запоминающихся моментов экскурсии стала интерактивная игра «Царь выбирает невесту».

«Это было настоящее путешествие в прошлое. Экскурсия во дворец не только дала нам множество новых знаний о русской истории, но и позволила буквально прикоснуться к этой эпохе, почувствовать ее атмосферу», — поделилась своими впечатлениями студентка колледжа.

В руководстве Ногинского колледжа отметили, что посещение дворца царя Алексея Михайловича оставило у студентов множество положительных эмоций и помогло лучше понять историческую эпоху, о которой они ранее знали только из учебников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.