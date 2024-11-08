Студенты колледжа из Щелкова посетили МФЦ в рамках экскурсии

В рамках проведения профориентационной работы и профильных мероприятий 6 ноября 2024 года для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Экономика и бухгалтерский учет», Щелковского колледжа была проведена экскурсия в МФЦ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учащимся рассказали, что такое МФЦ, о специфике работы организации, а именно: получение любой справки, паспорта, адресной социальной помощи, жилищно-коммунальных субсидий, оформление прописки, права на земельный участок или регистрация приобретения и продажи квартиры, и многое другое. Все это можно будет сделать в одном месте без беготни и суеты по инстанциям — в МФЦ.

Также студентов Щелковского колледжа познакомили с цифровой зоной, предназначенной для удобства посетителей с возможностью воспользоваться компьютером с доступом на федеральные и региональные порталы госуслуг.

В ходе экскурсии учащиеся получили ответы на интересующие их вопросы, и информационные буклеты. В конце мероприятия студенты поинтересовались условиями трудоустройства в учреждение.

Экскурсия организована преподавателями Н. Н. Ткачевой и Е. А. Морозовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.