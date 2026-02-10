Студенты колледжа «Энергия» в Подмосковье стали призерами чемпионата «Профессионалы»

Студенты колледжа «Энергия» в Московской области успешно выступили на первой неделе регионального этапа чемпионата «Профессионалы», заняв призовые места в нескольких компетенциях, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В колледже «Энергия» подвели итоги первой недели регионального этапа чемпионата «Профессионалы». Студенты учебного заведения показали высокие результаты и открыли медальный зачет.

В категории «Гидрометеорологическая безопасность» все три призовых места заняли представители балашихинского подразделения: Алена Ефросиньева, Андрей Велетнюк и Данила Лашинкер. В компетенции «Малярные и декоративные работы» победу одержала студентка второго курса Виктория Алексенко.

Курсанты старокупавинского подразделения колледжа отличились в кинологии, заняв третье и четвертое места. Бронзовую медаль получила Ксения Логинова, а Анастасия Блюм оказалась на четвертом месте.

На базе колледжа также завершились соревнования среди юниоров в компетенциях «Реклама» и «Правоохранительная деятельность». Советник директора по воспитанию Наталья Рига поздравила победителей и отметила, что впереди участников ждет вторая неделя чемпионата с новыми профессиональными испытаниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.