Студенты колледжа «Энергия» поучаствовали в деловом онлайн-завтраке «Мы профи!»

В колледже «Энергия» состоялось завершающее учебный год мероприятие в рамках Деловых онлайн-завтраков «МЫ ПРОФИ!», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии принимали участие студенты 1 и 2 курсов специальностей: «Технология производства изделий из полимерных композитов», «Сварочное производство», «Технология машиностроения» и «Аддитивные технологии». Также данное занятие оказалось интересным и полезным обучающимся специальностей: «Разработка электронных устройств и систем», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Информационные системы и программирование».

Деловой завтрак с участием амбассадоров профессионалитета кластера «Машиностроение», во главе с куратором Ириной Варыпаевой состоялся с представителями Московского колледжа транспорта.

Во встрече участвовал заместитель начальника Московской железной дороги «РЖД» Петр Потапов и заместитель начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта «РЖД» Дмитрий Дворников.

Студенты колледжа получили ценные рекомендации на онлайн-завтраке.

«Гости рассказали историю своего профессионального пути, дали ценные советы по выбору профессии и поделились секретами успеха!» — добавили в пресс-службе министерства.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.