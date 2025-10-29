Студенты колледжа «Энергия» посетили международную рекламную выставку

Студенты 3 и 4 курсов колледжа «Энергия» посетили международную специализированную выставку «Реклама-2025» на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Обучающиеся третьего и четвертого курсов Балашихинского центра технологии машиностроения и Электроугольского центра строительно-логистической подготовки подмосковного колледжа приняли участие в выставке «Реклама-2025».

В выставочных залах студентам были представлены цифровые технологии, решения для оформления городских пространств и транспорта, технологии производства вывесок, мерча, упаковки и рекламной полиграфии, рекламно-сувенирная и промопродукция, упаковка имиджевой продукции, а также инсталляции и бренд-зоны, фирменные стойки, LED-экраны для установки внутри торговых пространств.

Студенты не только получили новые знания, но и расширили кругозор о рекламной деятельности, зарядились идеями для реализации себя в профессиональной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.