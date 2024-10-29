Студенты колледжа «Энергия» Подмосковья посетили форум двигателестроения

Студенты Реутовского структурного подразделения подмосковного колледжа «Энергия» — Центра оборонно-промышленной подготовки — приняли участие в 17-м Международном форуме двигателестроения, который прошел на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На мероприятии собрались представители ведущих двигателестроительных предприятий России и ключевые специалисты отрасли.

В этом году форум впервые включил в свою программу выставочные стенды по направлениям роботизации и цифровизации производственных процессов в авиации, что позволило студентам специальности «Аддитивные технологии» кластера «Машиностроение» узнать о последних достижениях в этой области.

Мероприятие было посвящено актуальным вопросам развития аддитивных технологий в РФ. Студенты ознакомились с применяемым на современных предприятиях оборудованием и программным обеспечением, ориентированным на снижение себестоимости и повышение производительности. Спикеры также представили новейшие материалы, используемые в технологии SLS (селективного лазерного спекания), которые стали доступны благодаря исследованиям российских ученых.

«Администрация колледжа выражает благодарность преподавателям специальных дисциплин Александру Викторову и Ульяне Пахомовской за организацию участия студентов в форуме», — отметили представители колледжа «Энергия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.