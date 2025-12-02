Студенты колледжа «Энергия» из Подмосковья выиграли международный кулинарный фестиваль

1 декабря студенты балашихинского подразделения — центра технологий машиностроения колледжа «Энергия» — Тимофей Тютяев и Владимир Таратынов завоевали первое место на VII международном фестивале «Селедка под шубой» в Москве, организованном международным альянсом профессиональных кулинаров (МАПК) и ассоциацией кулинаров Москвы. Мероприятие состоялось в гастрономическом пространстве «Гастро Холл Тишинка». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники конкурса продемонстрировали свое мастерство в приготовлении традиционного русского новогоднего блюда под названием «Селедка под шубой». Жюри оценивало умение участников удивить зрителей, используя новые техники. По итогам соревнований студенты Тимофей Тютяев и Владимир Таратынов стали лучшими и завоевали первое место. Их наставниками выступили преподаватели спецдисциплин — Сергей Гаврилин и Любовь Краузе.

Также на фестивале за звание автора лучшей «Селедки под шубой» боролись десять ведущих шеф-поваров из России и зарубежья. Главным событием мероприятия стало приготовление рекордной порции салата в форме лошади — символа 2026 года. Вес салата составил 350 кг.

В рамках «Марафона добрых дел МАПК» артель шеф-поваров приготовила 400 порций салата для отправки в госпиталь и Центр реабилитации бойцов СВО, а также в детские реабилитационные центры «Покров», «Вдохновение» и «Кольчугино».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.