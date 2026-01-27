Студенты колледжа «Энергия» из Подмосковья передали подарки школе Луганска

Студенты центра информационно-технологической подготовки колледжа «Энергия» из Богородского округа 26 января передали подарки школе № 4 имени Салькова в Луганске в рамках сотрудничества между Московской областью и Луганской Народной Республикой, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Акция организована для укрепления связей между регионами и поддержки образовательного процесса. К подготовке подарков присоединилась библиотека Заречья города Ногинска.

Подарки призваны создать положительное настроение среди школьников и поддержать их в учебе. По словам советника директора по воспитанию Екатерины Дашевской, посылки будут отправлены в ближайшее время.

«Мы надеемся, что эта небольшая акция вдохновит на дальнейшие добрые дела и укрепит дружеские связи между нашими регионами», — пояснила Дашевская.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.