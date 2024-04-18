Студенты колледжа Электростали приняли участие в ярмарке вакансий

Амбассадоры профессионалитета по агрокластеру «Сельское хозяйство» Электростальского колледжа приняли участие во всероссийской ярмарке вакансий, которая прошла в центре занятости Ногинска. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.

Учащиеся в рамках мастер-класса «Сити-фермер» представили посетителям профессию «Мастер растениеводства». Студенты рассказали о важности правильного питания для здоровья человека, о возможности каждого освоить нужную и интересную профессию, связанную с растениями — Мастер растениеводства. А также показали, как вырастить полезную микрозелень в домашних условиях.

Студенты специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» представили мастер-класс «Мировые традиции чаепития» и макеты по теме «Чайная церемония в китайском садике», которые студенты выполнили своими руками на уроках истории садово-паркового искусства. Посетители смогли продегустировать настоящий китайский чай.

Другая группа студентов рассказала гостям о традициях русского чаепития, гостям предлагали чай с душистыми травами и угощали сушками, баранками и пряниками. А студенты специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» рассказали о возможностях своего обучения и дальнейшего успешного трудоустройства.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.