Студенты киберспортивного клуба из Орехово-Зуева завоевали призовые места

Итоги выступления команды:

Вячеслав Сажин — 2 место в дисциплине Counter-Strike 2 (1×1)

Андрей Гусев — 2 место в дисциплине Beat Saber — VR (1×1)

Денис Лапкин — 3 место в дисциплине Beat Saber — VR (1×1)

Михаил Лычкин — 3 место в дисциплине Dota 2 (1×1)

Соревнования проводились в рамках Всероссийского форума изобретателей и инноваторов-2025 в Великом Новгороде 13 и 14 ноября.

Поездка была не только спортивной, но и культурной. Для наших ребят организовали экскурсию по Новгородскому государственному объединенному музею-заповеднику, они посетили сердце города — Новгородский кремль и величественный Софийский собор.

