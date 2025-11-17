Студенты киберспортивного клуба из Орехово-Зуева завоевали призовые места
Фото - © ПЭК ГГТУ
Студенты промышленно-экономического колледжа ГГТУ, участники киберспортивного клуба «VOSTOK GGTU» завоевали призовые места на Всероссийском чемпионате по кибер-фиджитал-спорту «Esports Masters: Битва лучших-2025», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Итоги выступления команды:
Вячеслав Сажин — 2 место в дисциплине Counter-Strike 2 (1×1)
Андрей Гусев — 2 место в дисциплине Beat Saber — VR (1×1)
Денис Лапкин — 3 место в дисциплине Beat Saber — VR (1×1)
Михаил Лычкин — 3 место в дисциплине Dota 2 (1×1)
Соревнования проводились в рамках Всероссийского форума изобретателей и инноваторов-2025 в Великом Новгороде 13 и 14 ноября.
Поездка была не только спортивной, но и культурной. Для наших ребят организовали экскурсию по Новгородскому государственному объединенному музею-заповеднику, они посетили сердце города — Новгородский кремль и величественный Софийский собор.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.
«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.