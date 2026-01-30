Студенты из Жуковского помогли убрать снег после метели

Студенты авиационного техникума имени В.А. Казакова и колледжа «Московия» приняли участие в уборке снега в Жуковском 28 и 29 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Жуковском с понедельника по четверг прошли сильные снегопады, сопровождавшиеся метелью и гололедицей. В среду и четверг, 28 и 29 января, студенты авиационного техникума имени В.А. Казакова и колледжа «Московия» присоединились к уборке городских территорий.

Учащиеся колледжа «Московия» расчистили детскую площадку и парковку между домами по адресу Гагарина, 50 и Гагарина, 64 корпус 3. Студенты авиационного техникума очистили снег и лед у остановки и надземного перехода на улице Туполева.

Молодежь традиционно участвует в акции «Снежный десант», оказывая помощь коммунальным службам города. К уборке также присоединились активисты из «Волонтеров Подмосковья» и «Молодой Гвардии», которые очищают пешеходные переходы, тротуары, лестницы и пандусы. В предыдущие снегопады они также активно помогали в расчистке наукограда.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.