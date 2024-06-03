Студенты из Ступина одержали победу в конкурсе проектов

Обучающиеся Ступинского техникума им А. Т. Туманова под руководством преподавателя Артема Байкова приняли участие в конкурсе проектов «МАВР: Мастерская Аварийно-Восстановительных Работ», сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

По итогам конкурса студенты техникума заняли 1 место и получили сертификат на 100 тысяч рублей.

Конкурс провел АО «Мособлгаз» в рамках реализации плана спортивно-массовых, культурных и других социальных мероприятий на 2024 год. В ходе конкурса студенты создали в специальной программе 3D-модель автомобиля, затем строго по расчетам 3D-модели сделали прототип и, используя платформу Arduino с разными датчиками, запрограммировать его, чтобы он мог автоматически двигаться по черной линии и делать нужные остановки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.