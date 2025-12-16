Студенты из Раменского округа почтили память погибших журналистов 15 декабря

Студенты Раменского колледжа и филиала Жуковского авиационного техникума 15 декабря посетили Раменский медиацентр, чтобы почтить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

В День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, студенты Раменского колледжа и филиала Жуковского авиационного техникума имени В. А. Казакова пришли в Раменский медиацентр. Участники почтили память журналистов, погибших как в военное время, так и в мирное время.

Корреспондент Раменского медиацентра Ольга Неаполитанская провела встречу, на которой рассказала о работе военных корреспондентов, в том числе тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Студенты задавали вопросы о профессии и особенностях работы в горячих точках.

Память погибших журналистов почтили минутой молчания. После беседы для гостей организовали экскурсию по медиацентру и показали музей профессиональной техники разных лет. Студенты с интересом изучили экспозицию, встреча оставила яркие впечатления у всех участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.