Студенты из Подмосковья стали победителями проекта «Твой Ход»

Четыре студента из Московской области вошли в число победителей четвертого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Награждение прошло в Москве в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

На участие в конкурсном треке «Делаю» всего было подано 16 848 заявок. Ребята за 8 месяцев реализовали проекты в одной из тематик: событийная, техническая, научно-исследовательская, ИТ, медиа и соцпредпринимательство. Победу одержали 200 человек.

В числе победителей от Подмосковья — Мария Сидоркина из Московской государственной академии физической культуры. Она представила инициативу «Искатели истины: Лига школьных дебатов», которая позволяет школьникам освоить искусство живой аргументации и критического мышления, и выиграла 1 млн рублей.

Участниками второго модуля конкурсного трека «ПервопроХодец» стали 16 352 первокурсника. Ребята погрузились в жизнь студенческого сообщества, провели мероприятия для вузов, познакомились с устройством молодежной политики.

От Московской области в число победителей конкурсного трека «ПервопроХодец» вошли: Светлана Муравлева, Елизавета Щеглова, Артем Глазков. Они тоже из Московской государственной академии физической культуры. Студенты получили ценные подарки от проекта «Твой Ход» и его партнеров.

Фото - © Пресс-служба организаторов проекта «Твой Ход» Фото - © Пресс-служба организаторов проекта «Твой Ход» Фото - © Пресс-служба организаторов проекта «Твой Ход» Фото - © Пресс-служба организаторов проекта «Твой Ход» Фото - © Пресс-служба организаторов проекта «Твой Ход»

«С проектом „Твой Ход“ открываются новые горизонты для самореализации, а победа становится признанием индивидуальных достижений», — отметила руководитель проекта Юлия Епифанова.

Проект «Твой Ход» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение данные показателей для области много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.