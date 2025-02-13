Студенты из Павловского Посада показали себя на Региональной конференции

Никита Попов и Герман Зарин из Павловского Посада представили свои научные работы на Региональной конференции «День российской науки», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Под руководством преподавателей Бородиновой И.Б. и Косовой И.А. студенты представили свои проекты в различных секциях конференции и успешно защитили их. Выступления оказались не только информативными, но и актуальными, что позволило привлечь внимание как участников, так и судей.

Никита Попов занял 2-е место с докладом «Сервис как составляющая в деятельности ЖКХ» — его работа получила высокую оценку жюри.

Герман Зарин выступил с докладом «Фальсификация российской истории» и получил сертификат участника.

Преподаватели Бородинова И.Б. и Косова И.А. были отмечены благодарностями за качественную подготовку своих студентов, этот успех подчеркивает опыт и профессионализм педагогов техникума.

Конференция стала отличной платформой для обмена знаниями и идеями, демонстрируя рост интереса студентов к научной деятельности и их стремление участвовать в обсуждении значимых обществу вопросов.

Отметим, что 8 февраля в Подмосковье прошли более 100 мероприятий, в которых участвовали свыше 6000 школьников и студентов.

Для ребят провели: научные конференции и семинары; выставки достижений российских учёных; лекции и мастер-классы; конкурсы научных работ.