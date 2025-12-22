Студенты из Павлово-Посадского победили в конкурсе по программированию в Подмосковье

Студенты Павлово-Посадского техникума Сергиенко Тимофей и Киселев Александр заняли первые места в конкурсе по программированию промышленных контроллеров среди учащихся вузов и СПО, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты-амбассадоры Профессионалитета Павлово-Посадского техникума кластера «Топливно-энергетический комплекс» Сергиенко Тимофей и Киселев Александр, обучающиеся по специальности «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», приняли участие в конкурсе профессионального мастерства по программированию промышленных логических контроллеров.

В ходе соревнований участники продемонстрировали высокий уровень профессионализма, системный подход к решению задач и выдержку. По итогам конкурса Сергиенко Тимофей занял первое место, а Киселев Александр — второе.

Студенты выполняли сложные задания, максимально приближенные к реальным производственным условиям, под руководством педагога-наставника. Им необходимо было разработать программное обеспечение по заданному алгоритму, связать логику управления с графическим интерфейсом через глобальные переменные и провести отладку ПО по коду и визуально — по отображению технологического процесса на мнемосхеме.

Конкурс организовали Электростальский институт (филиал) Московского политехнического университета и Машиностроительный завод.

