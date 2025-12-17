Студенты из Наро-Фоминска встретились с участниками СВО

16 декабря в Наро-Фоминском техникуме прошла встреча студентов и преподавателей с бойцами Кантемировской дивизии, которые принимали участие в специальной военной операции, а также с поэтом и музыкантом, капитаном запаса Дмитрием Юрковым. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.

Во время встречи бойцы поделились со студентами тем, как проходят фронтовые будни, рассказали о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться каждый день, и о том, какую цену порой приходится платить за мирное небо над головой. Они подчеркнули значимость различных специальностей, которым обучают в техникуме, отметив, что профессиональные знания и практические навыки востребованы не только в мирной жизни, но и в сложных условиях военного времени. Студенты активно задавали вопросы и получали ответы от военнослужащих, прошедших через серьезные жизненные испытания.

В преддверии встречи студенты и педагогический коллектив техникума активно собирали гуманитарную помощь, включая медикаменты, теплые вещи, газовые горелки и продукты питания. В каждую упакованную коробку ребята положили письма с поддержкой и добрыми словами для наших бойцов.

В техникуме отметили, что подобные мероприятия воспитывают чувство ответственности за судьбу Родины и укрепляют связь поколений.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.