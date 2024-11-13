Студенты из Королева получили урок мастерства от специалистов крупнейшего предприятия

На производстве акционерного общества «Константа», одном из ведущих предприятий России по изготовлению режущего инструмента, расходных материалов и запасных частей для мясоперерабатывающего оборудования студенты колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета им. А. А. Леонова приняли участие в открытом уроке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Обучающиеся увидели, как осуществляется производство, какие технологии и оборудование используются, что позволило лучше понять теоретические знания и их практическое применение. Посетив несколько цехов, смогли увидеть процесс изготовления продукции, углубили свои знания в понимании технологических процессов и организации производства в целом. А также вдохновились перспективами прохождения практики и дальнейшей работы на данном предприятии.

Внедрение уроков-экскурсий в систему обучения имеет важное значение, так как это способствуют интеграции теоретических знаний с практическими навыками, что является ключевым аспектом современного образования. Такие мероприятия помогают студентам лучше понять специфику своей профессии, осознать важность получаемых знаний и развить профессиональные компетенции. Это соответствует федеральному проекту «Профессионалитет», который направлен на модернизацию системы профессионального образования в России, включая активное сотрудничество образовательных учреждений с предприятиями реального сектора экономики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.