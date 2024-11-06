Студенты Коломны представили свой вуз на международной выставке

Студенты двух факультетов ГСГУ — иностранных языков и математики, физики, химии, информатики — представили Коломну на международной выставке «Образование и карьера». Под руководством доцентов Анны Макаренко и Екатерины Серебряковой они продемонстрировали будущим абитуриентам новейшие технологии обучения английскому, китайскому, немецкому и французскому языкам, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для наглядности посетителям предлагали тест-драйв по китайской каллиграфии, проверку знаний в тематических настольных играх, знакомство с техникой цзяньчжи и педагогикой удивления. Коломенцы также рассказали обо всех преимуществах своей альма-матер, ответили на вопросы о поступлении и поделились моментами насыщенной студенческой жизни.

«На нашей площадке побывало много молодых людей. Причем не только из Подмосковья. Приятно отметить, что наш вуз пользуется популярностью и в других регионах. Мы отвечали на вопросы будущих абитуриентов из Чувашии и Брянска. А молодой человек из Волгограда целенаправленно интересовался профилем „биология, химия“», — рассказала начальник отдела по развитию образования ГСГУ Валерия Ковалева.

Молодежная выставка «Образование и карьера» проводится с 1994 года и почти за три десятилетия стала ведущим местом встречи работодателей, представителей учебных заведений, студентов и абитуриентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.