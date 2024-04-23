Студенты из Долгопрудного победили на Чемпионате мира по программированию

Студенческие команды МФТИ блестяще выступили на Чемпионате мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) в египетском Луксоре, передает пресс-служба городского округа Долгопрудный.

В этом году проходили одновременно два финала Чемпионата мира по программированию ICPC за 2022 год и за 2023 год на одной площадке. Всего в 46-м и 47-м финале приняли участие 840 студентов из более чем 170 университетов и 50 стран мира.

В каждом из финалов за победу сражалась команда, представляющая физтех-школу прикладной математики и информатики МФТИ.

Команда Yolki-palki в составе Тихона Евтеева, Дениса Мустафина и Всеволода Нагибина получила золотую медаль по итогам чемпионата ICPC-2023.

Также команда Log-rank conjecture (Дмитрий Григорьев, Антон Садовничий и Александр Шеховцов) показала отличные результаты, забрав серебряную медаль в финале ICPC-2022.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.