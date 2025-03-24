Студенты из Дмитрова провели видеоконференцию с учащимися из Вереи

Студенты Дмитровского техникума и учащиеся школы № 1 города Вереи Наро-Фоминского городского округа провели видеоконференцию, посвященную Великой Отечественной войне и вкладу их городов в Победу. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники рассказали, что Дмитров, удостоенный звания «Город воинской славы», сыграл ключевую роль в обороне Москвы. В годы войны здесь шли ожесточенные бои, а сам город стал стратегически важным пунктом. Учащиеся из Вереи также рассказали о значительном вкладе своего города в Победу, героях Вереи и памятниках, хранящих память о событиях тех лет.

«Такие встречи позволяют нам глубже понять историю наших городов, услышать реальные истории о мужестве и стойкости людей, благодаря которым мы живем под мирным небом», — отметили представители Дмитровского техникума.

Помимо этого, во время конференции участники обсудили значение исторической памяти и роль молодежи в ее сохранении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.