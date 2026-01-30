Студенты из Бронниц помогают убирать снег во дворах школ и детсадов

Студенты-добровольцы Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа приняли участие в расчистке снега на территории учебных заведений и детских садов города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студенты-добровольцы из Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа помогли убрать снег не только на территории своего учебного заведения, но и во дворах школы №2 имени Тимофеева, а также детских садов «Марьинский» и «Радуга».

Участники акции очищали игровые площадки, подходы к входам и дорожки между корпусами. Особое внимание уделили обеспечению безопасности детей и сотрудников учреждений после обильных снегопадов.

В администрации отметили, что такие инициативы способствуют сплочению жителей и формируют атмосферу взаимопомощи в городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.