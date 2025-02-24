Студенты из Балашихи посетили авиационную корпорацию «Рубин»

Ранее состоялась экскурсия учащихся 2 курса Центра авиационной подготовки подмосковного колледжа «Энергия» на авиационную корпорацию «Рубин». Ребятам показали основные производственные цеха, рассказали о возможности пройти обучение в учебном центре, приобрести дополнительную профессию и трудоустроиться на предприятие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Экскурсия стала важным этапом в профессиональном становлении ребят, позволив увидеть, как теоретические знания воплощаются в реальном производстве.

С 2022 года ПАО АК «Рубин» активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», на территории корпорации открыта базовая кафедра ГАПОУ МО «ПК «Энергия», что позволило студентам большую часть учебного времени находиться на предприятии на практических занятиях.

Сохранение и развитие кадрового потенциала является приоритетной задачей в направлении работы с персоналом на предприятии, сотрудничество с образовательными учреждениями дает возможность корпорации восполнить нехватку кадров со средним профессиональным образованием и ускорить процесс адаптации молодых специалистов в работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.