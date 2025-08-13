Студенты из Африки посетили университет в Дубне

Делегация студентов Российско-африканского сетевого университета посетила кампус университета «Дубна». Для них провели экскурсию по территории и лабораториям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Российско-африканский сетевой университет — это уникальный образовательный консорциум, куда входит несколько десятков российский и африканских вузов, объединенных идеей создания единого образовательного пространства с равным доступом для студентов всех стран-участниц. Такой формат очень близок для Дубны как города международного научного сотрудничества, привлекающего ведущих ученых и лучших студентов со всего мира и предоставляющего возможности для научного и инженерного творчества в самых актуальных областях знаний. Поэтому визит студентов из РАФУ, их первое знакомство с Государственным университетом „Дубна“ стал важным шагом к реализации совместных образовательных проектов и будущему вхождению ГУД в состав консорциума РАФУ», — подчеркнул и. о. ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.

Гости посетили лабораторию испытаний композитных материалов и центр искусственного интеллекта.

Африканские студенты смогли принять участие в мастер-классе по робототехнике, а также в международном квизе. Также в рамках визита в Дубну студенты Российско-африканского сетевого университета посетили интерактивную выставку ОИЯИ и прослушали лекцию по истории Объединенного института ядерных исследований.

