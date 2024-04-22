Студенты института спорта Подольска смогут пройти практику в центре «Ясенки»

⁣Директор реабилитационного центра «Ясенки» Михаил Маслов и ректор Подольского социально-спортивного института Владимир Нелюбин подписали договор о сотрудничестве учреждений. Теперь студенты спортивного вуза и колледжа при нем смогут проходить практику по адаптивной физической культуре на базе «Ясенок», проводить которую будут специалисты центра, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Это сотрудничество для нас очень важно. Потому что за период, когда мы начали принимать в центр бойцов СВО, и социальная реабилитация, и адаптивная физкультура стали еще более актуальны», — сказал директор реабилитационного центра «Ясенки» Михаил Маслов.

Ректор института, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Владимир Нелюбин отметил, что участникам СВО, желающим получить образование, будет оказана помощь. В вузе учатся, в том числе, и студенты с ограниченными возможностями здоровья.

«Многие имеют ограниченные возможности здоровья после ранений. И наша забота о них — это благодарность за их ратные подвиги. Мы примем все меры, чтобы бойцы, которые будут у нас учиться, не испытывали финансовое бремя. Они дали нам возможность работать и жить в мире. Главное, чтобы у них было желание стать специалистом», — сказал Владимир Нелюбин.

В ведомстве дополнили, что на базе центра планируются встречи участников СВО с представителями паралимпийских видов спорта. Студенты колледжа и вуза будут на этих встречах волонтерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.