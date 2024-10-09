Студенты института кино и телевидения снимут фильм о работе лесничих Подмосковья

Студенты института кино и телевидения начали съемки фильма, который станет их курсовой работой. В центре сюжета — Песковское участковое лесничество Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес», которое находится на территории Коломны, и старший участковый лесничий Лариса Струкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В фильме будут отражены особенности работы лесничих, а также освещены мероприятия, проводимые ими в течение всего года. Например, профилактические противопожарные мероприятия и борьба с огнем, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, различные экологические акции и просветительские мероприятия.

Съемочной группе удалось побывать на XI областном слете школьных лесничеств, который проходил в городском округе Пушкинский. Там воспитанники школьного лесничества «Лесной дозор» вместе со своим наставником Ларисой Александровной продемонстрировали съемочной группе свои навыки таксации леса и поделились впечатлениями о конкурсе. Эти яркие и запоминающиеся моменты, безусловно, дополнят фильм и сделают его еще более интересным.

«Фильм о Песковском участковом лесничестве может принести пользу, показав важность сохранения лесов и охраны окружающей среды. Он привлечет внимание к проблемам, с которыми сталкиваются лесничие, и будет способствовать повышению осведомленности о значимости сохранения лесов. В то же время фильм может вдохновить молодых людей на выбор профессии, связанной с охраной природы», — поделилась старший участковый лесничий Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Лариса Струкова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.