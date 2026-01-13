Студенты и сотрудники Губернского колледжа в Серпухове расчистили снег после циклона

Студенты, педагоги и сотрудники Губернского колледжа в Серпухове провели акцию по ликвидации последствий снегопада после циклона «Френсис», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В завершение новогодних каникул коллектив Губернского колледжа в Серпухове организовал масштабную акцию по уборке снега, выпавшего в результате циклона «Френсис». К инициативе присоединились студенты, преподаватели, сотрудники, а также родители и выпускники колледжа.

Участники акции расчистили подходы и территории всех учебных корпусов, а также привели в порядок территорию детского сада, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для воспитанников. Были очищены прилегающие пешеходные зоны и тротуары.

Мероприятие стало примером сплоченности и совместной работы ради общей цели. Благодаря усилиям всех участников колледж полностью подготовлен к началу нового учебного семестра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.