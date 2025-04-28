Студенты и школьники сыграют в интерактивный квиз к 80-летию Победы в Ступине

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Молодежный центр совместно с центром «Армеец» готовят особое мероприятие для школьников и студентов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Интерактивный квиз позволит молодым людям не только проверить знания, но и по-новому взглянуть на события тех лет.

Организаторы обещают насыщенную программу, выходящую за рамки стандартной викторины. Участников ждут тематические раунды, где потребуются и логика, и эрудиция, а также современный мультимедийный формат заданий.

«Мы хотим, чтобы 80-летие Великой Победы стало для молодежи не просто датой в календаре, а поводом задуматься, узнать больше и почувствовать свою связь с историей страны. Главная цель — пробудить интерес и уважение к подвигу поколения победителей», — рассказала специалист по работе с молодежью Алина Горбачева.

Особый акцент организаторы делают на уникальном раунде «Живая история», где команды ждут вопросы от историка и специалиста по работе с молодежью центра «Армеец» Александра Лазутина.

Для поиска ответов у участников будет возможность не только увидеть, но и подержать в руках музейные экспонаты времен Великой Отечественной войны.

«Хотим создать эффект погружения, чтобы современные молодые люди могли прикоснуться к истории. Уверены, такой интерактив запомнится надолго и поможет лучше понять ту эпоху», — сказала Алина.

К участию в интеллектуальном состязании приглашаются команды школ, средних специальных и высших учебных заведений округа. Состав команды — до 8 человек.

Чтобы принять участие, необходима регистрация.

Подробности можно узнать на странице Молодежного центра в соцсетях.

Игра состоится 28 апреля в 13:00 на ул. Службина 8.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.