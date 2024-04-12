Студенты и школьники Подмосковья обсудили подготовку педагогов будущего

Форум вошел в программу международного фестиваля молодежного проектирования и международной научной конференции «Студенческая наука Подмосковью».

Тема конференции: «Профессиональная подготовка педагога будущего: от осмысления традиций к новому образованию». Участие приняли студенты и магистранты ГГТУ, школьники педагогических классов из Шатуры и Ступина. В ходе конференции участники представили свои доклады и приняли участие в дискуссиях, обменявшись ценными идеями и предложениями. Конференция стала площадкой для конструктивного диалога между будущими педагогами, преподавателями и представителями образовательных учреждений.

Участников приветствовала ректор ГГТУ и руководитель кафедры педагогики Галина Скударева. Она отметила молодость и креативность ребят, а также научную актуальность и высокий уровень докладов, подготовленных под руководством преподавателей кафедры.

В ходе работы секции модератору, доценту кафедры педагогики Галине Романовой, была вручена благодарность университета за активную работу и большой вклад в проведение в ГГТУ мероприятий Года педагога и наставника.

Руководитель вуза поблагодарила наставников молодых исследователей за чуткое и внимательное отношение к формированию профессиональных качеств магистрантов, студентов и школьников, выразившееся в высоком уровне подготовленных выступлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.