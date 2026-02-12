Студенты и преподаватели колледжа «Энергия» в Реутове собирают помощь для военных

С 2 февраля 2026 года в колледже «Энергия» в Реутове проходит сбор гуманитарной помощи для военнослужащих ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В центре оборонно-промышленной подготовки колледжа «Энергия» в Реутове стартовал сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества.

11 февраля студенты-повара под руководством мастеров Натальи Глотовой и Надежды Иосифиди испекли сдобные булочки, пирожки и хлеб, напоминающий домашнюю выпечку. Педагог-психолог колледжа поблагодарила всех участников за поддержку.

В рамках акции студенты и преподаватели собирают нескоропортящиеся продукты, средства личной гигиены, теплые вещи и медикаменты. В пресс-службе министерства образования Московской области отметили, что уже на следующей неделе гуманитарный груз будет отправлен адресатам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.