Студенты и преподаватели Балашихи передали гуманитарную помощь бойцам СВО

Студенты и преподаватели Центра технологии машиностроения, одного из подразделений Подмосковного колледжа «Энергия», приняли участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В честь дня полиции участники собрали для бойцов теплые вещи, коробки с шерстяными носками, чай и кофе, чтобы поддержать их в холодное время года. В гуманитарную помощь вошли перевязочные материалы, медикаменты, средства гигиены и дизельный генератор. По традиции бойцам также доставят письма от студентов с пожеланиями и рисунками.

Вся собранная помощь была передана одному из подразделений 4-го Ордена Кутузова полка оперативного назначения Дивизии им. Ф. Э. Дзержинского. В ближайшее время все необходимое будет доставлено в зону проведения специальной военной операции.

Помимо гуманитарной помощи, студенты и педагоги колледжа занимаются сбором средств для приобретения специальной техники и оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.