Студенты и педагоги Ногинска отметили День начала битвы под Москвой

5 декабря студенты и преподаватели центра информационно-технологической подготовки «Энергия» из города Ногинска приняли участие в мероприятиях, посвященных 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты и преподаватели присоединились к городскому митингу памяти. Они почтили память людей, отдавших свои жизни за мирное небо над головами, и возложили цветы к мемориалу Вечного огня.

На базе колледжа преподавателем истории Максимом Жареновым была организована площадка международной акции «Тест по истории «Уроки Второй мировой». С приветственным словом перед студентами выступила советник директора по воспитанию Екатерина Дашевская. Целями акции являются привлечение внимания к изучению отечественной истории, а также оценка уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации.

«В наше время, когда история подвергается искажениям, а память о войне пытаются стереть, каждое такое мероприятие приобретает особое значение. Они помогают сохранить историческую правду, передать ее будущим поколениям и не допустить повторения ошибок прошлого», – отметила советник директора по воспитанию Центра информационно-технологической подготовки «Энергия» Екатерина Дашевская.

