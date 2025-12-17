Студенты Гжельского университета получили стипендии правительства России

Шестнадцать студентов Гжельского государственного университета Раменского округа стали стипендиатами правительства России на церемонии в Российском университете дружбы народов, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

В Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы прошла церемония награждения стипендиатов Центрального федерального округа. Среди награжденных оказались шестнадцать студентов Гжельского государственного университета из Раменского округа.

Делегацию университета на мероприятии возглавила директор института социально-гуманитарного образования И. Р. Шнайдер. Стипендии правительства России присуждаются студентам и аспирантам, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности. Критериями отбора служат победы в конкурсах грантов для молодых ученых, открытия или изобретения, успехи на международных олимпиадах, публикации в ведущих научных журналах и участие в престижных конференциях.

В руководстве университета отметили, что эта награда стала признанием высоких академических достижений студентов, их активной научной работы и вклада в общественную жизнь. «Мы искренне поздравляем наших студентов и желаем им дальнейших успехов в учебе и исследованиях», — сообщили в руководстве учреждения.

