Студенты ГУОР в Бронницах посетили выставку «Сила воды»

Выставка будет работать с 21 марта по 28 апреля. Проект уже стал заметным событием, объединившим искусство и спорт. На открытии присутствовали почетные гости, среди которых заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка СССР и двукратная чемпионка Европы Светлана Золотарева, мастер спорта и судья международной категории Александр Полубнев, а также руководитель музея гребного спорта АНО «Пара Весел» Мария Иванова.

В экспозиции представлено около 100 работ 30 художников из разных городов России. Отдельный раздел подготовил музей гребного спорта: посетители могут увидеть частную коллекцию значков, вымпелов, медалей, книг, портретов олимпийских чемпионов, марок и открыток. Центральным экспонатом стала пара весел 1960-х годов, переданная музею нижегородскими гребцами.

Специальный блок посвящен спортсменам ГУОР Бронниц, что стало особенно значимым для студентов училища. Возрастное ограничение выставки — 0+. Организаторы отмечают, что проект позволяет по-новому взглянуть на воду как источник вдохновения и силы, объединяющий творчество и спортивные достижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.