Студенты ГСГУ помогают детям из Белгородской области в Подмосковье

Студенты Государственного социально-гуманитарного университета из Коломны с 5 по 12 марта работали в детском лагере в деревне Тарбушево округа Озеры, где размещены более 40 детей из Белгородской области. Волонтеры проводят занятия, игры и помогают с учебой, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Пять студентов факультета истории, управления и сервиса и социально-психологического факультета обеспечивают волонтерское и педагогическое сопровождение юных переселенцев. Они организуют творческие занятия и спортивные состязания, проводят игры, помогают выполнять школьные задания и поддерживают ребят в адаптации к новым условиям.

«В моем отряде было 14 девчонок и мальчишек. Мы очень быстро установили контакт. Занимались творческими проектами, ходили на дискотеки, пели в караоке, смотрели мультфильмы. Многие ребята рассказывали о своих семьях», — поделилась волонтер Яна Сафронова.

Первая смена завершилась 12 марта. Затем на семь дней в лагерь приедут новые добровольцы. Выезды студентов коломенского вуза продолжатся до окончания пребывания детей в лагере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что детей из Курской области распределили в комфортные летние лагеря в Московской области.

«Был большой и очень оперативный запрос на эвакуацию, вывоз детей, которые оказались как раз в тех районах, которые были оккупированы. В этой связи силами «Мострансавто», а также наших коллег <…> все эти дни занимались организацией, сбором детей и соответственно доставкой их в Подмосковье», — сказал Воробьев.